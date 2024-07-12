Подмосковные врачи спасли мужчину с редким заболеванием дыхательных путей

Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского пришли на помощь 43-летнему мужчине с редкой болезнью бронхов, из-за которой тот почти не мог дышать, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.

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«В терапевтическое отделение МОНИКИ имени Владимирского был доставлен 43-летний мужчина с критически низким показателем сатурации – насыщения крови кислородом. Пациент практически не мог самостоятельно дышать. Кроме того, он с трудом выполнял бытовые дела – ему требовалась постоянная поддержка кислородом. Как выяснилось, пациент почувствовал изменения в самочувствии еще полгода назад, из-за чего был вынужден уволиться», – сказали в пресс-службе.



Там пояснили, что при таком заболевании альвеолы и мелкие дыхательные пути закупориваются жидкостью с белком и жирами. Кислород плохо поступает в кровь, в будущем человек может стать тяжелым инвалидом.

«Для лечения данного заболевания необходимо регулярно проводить промывание системы бронхов – бронхоальвеолярный лаваж, при котором из просветов бронхиального дерева удаляется бронхиальное содержимое. После постановки диагноза проводились повторные процедуры промывания, на фоне чего у пациента исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке», – подчеркнули в ведомстве.



Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он вернулся к прежней жизни и устроился на работу.