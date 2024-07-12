В Центре наркологии предупредили о рисках для сердца от распития алкоголя в жару

Если утолять жажду алкоголем в жару, сердце будет испытывать повышенную нагрузку, сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

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"Сочетание алкоголя и жары приводит к расширению капилляров, кровенаполнению подкожной капиллярной сети и, как следствие, к снижению артериального давления", - отметила Татьяна Клименко.



Поэтому после выпитого человек испытывает слабость, вялость, сонливость.

Второй рискованный момент: и жара, и алкоголь ускоряют потерю жидкости организмом

"При этом организм теряет не только воду, но также соли и микроэлементы, что также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - отметила доктор Клименко.



В жару для восполнения потери жидкости надо пить воду, лучше комнатной температуры, часто и небольшими порциями, примерно по 100 мл, заключила эксперт.