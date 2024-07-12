Малышева назвала два ключевых признака деменции

Основными признаками лобно-височной деменции являются нарушение речи и изменение поведения человека, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Врач-невролог Елена Васенина объяснила, что болезнь возникает из-за накопления белков в мозге.

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"Лобно-височная деменция клинически проявляется тем, за что отвечает. Лобная доля — это контроль поведения и эмоций. <...> Височная доля. Тут есть речевые центры. <...> Если процесс развивается только в одном полушарии, то есть расстройство речи. Если в двух диффузно [развивается], то есть расстройство поведения", — уточнила Васенина.



Она объяснила, что и болезнь Альцгеймера, и лобно-височная деменция развиваются из-за того, что в мозге начинают накапливаться белки. Определить, какой именно белок накапливается, можно с помощью анализа спинномозговой жидкости. Однако, отметила невролог, такое исследование проблематично провести с пожилыми людьми и всех пунктировать возможности нет. Поэтому в качестве альтернативного исследования можно прибегнуть к МРТ.

"Врачи чаще прибегают к МРТ, чтобы найти гибель клеток в тех зонах, которые традиционно поражаются при лобной-височной деменции", — добавила врач.



Малышева обратила внимание, что к слабоумию могут привести ряд инфекций. По ее словам, человек может обезопасить себя от этого, сделав вакцинацию. Речь идет о прививках от ветряной оспы, менингококка, гриппа, пневмококка и от вируса папилломы человека.

Ранее врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, что депрессия может вызвать деменцию, поскольку из-за нее может нарушиться работа нейромедиаторов.