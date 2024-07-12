Главные симптомы заражения опасными паразитами

Лямблиоз может вызвать серьезные осложнения вплоть до умственной отсталости. Об этом Великобритании.

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Заразиться паразитами можно повсеместно, но в зоне повышенного риска находятся жители экологически неблагоприятных регионов, говорится в материале. Заразиться можно через воду (например, во время купания в озере), при контакте с другим человеком (например, через грязные руки или во время незащищенного секса), а также множеством других путей.

Одним из главных симптомов заражения этими опасными паразитами эксперты назвали отрыжку с запахом яиц. Кроме того, у человека могут появиться диарея, боль в животе, метеоризм. Также могут возникнуть усталость и потеря веса.

Если не лечить лямблиоз антибиотиками, развивается обезвоживание, недоедание, задержки физического и умственного развития, а после — появление аутоиммунных заболеваний, например артрит, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что массовое увлечение групповыми селфи спровоцировало вспышку педикулеза в странах Южной Америки. Паразиты передаются от человека к человеку при соприкосновении головами во время фотографирования.