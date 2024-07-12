Терапевт назвала тревожные факты об укусах шершня

Если после укуса шершня начали отекать руки и появилось чувство нехватки кислорода, необходимо срочно вызвать скорую помощь, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева. Медик отметила, что к тревожным симптомам также относится сильный зуд.

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Если укус шершня привел к развитию местной аллергической реакции, опухоли, покраснению, с ним можно справиться, приняв противоаллергический препарат. Если начинают отекать руки, губы, появляется чувство нехватки кислорода, тяжело дышать, появляется зуд, нужно немедленно вызывать скорую помощь, — заявила Ораева.



Врач напомнила, что скорую помощь необходимо вызывать сразу, если человека покусали несколько шершней, чтобы это не привело к осложнениям. Она подчеркнула, что к летальному исходу могут привести укусы насекомого в губу или язык.

Скорую сразу нужно вызывать, если укусили несколько шершней. Очень опасно, если шершень укусит в губу, язык — от этого можно умереть. Местный отек Квинке может привести к ухудшению. Летом в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты. Обратить нужно внимание: если место укуса отекает, если повышается температура, нужно сразу обратиться к врачу, не ждать критической ситуации, — подытожила терапевт.



Ранее Ораева предупредила, что при укусе осы или пчелы категорически нельзя употреблять спиртные напитки. Эксперт напомнила, что алкоголь усиливает отек в месте укуса.