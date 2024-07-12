Кузбасские нейрохирурги прооперировали позвоночник через рот пациента

Нейрохирурги Новокузнецкой городской клинической больницы №29 вместе с коллегой из НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России выполнили сложную операцию пациенту с редкой патологией.

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У 59-летнего жителя Кузбасса начались осложнения после перенесенного инфекционного заболевания. У мужчины развился эпидуральный абсцесс в области двух шейных позвонков со сдавлением спинного мозга.

"Воспаление начало распространяться в ствол головного мозга" ,- пояснил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.



Пациент страдал от сильнейших болей, его частично парализовало. Жизнь мужчины была под угрозой.

Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что очаг поражения располагался в крайне в труднодоступном месте - на внутренней стороне позвоночника. Однако нейрохирурги нашли выход из ситуации.

Врачи провели операцию на позвоночнике через ротовую полость пациента. Нестандартный доступ позволил им выполнить декомпрессионное-санирующее вмешательство под контролем рентген-аппарата С-дуга.

Пациент сразу почувствовал облегчение и сейчас находится под наблюдением врачей.