Амурские врачи спасли двух мужчин, на которых напали быки

В Амурскую областную клиническую больницу поступил пациент, получивший травмы при необычных обстоятельствах: на него напал разъяренный бык. Об этом сообщили в медучреждении.

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55-летний амурчанин Анатолий поступил в руки врачей с двусторонними множественными переломами ребер и переломом грудины. По словам мужчины, травмы он получил, загоняя коров в стойло.

- Вдруг почувствовал сильный удар в спину. Молодой бык подбежал сзади и ударил рогами, протащил несколько метров вперед, - вспоминает Анатолий.



К докторам он почему-то не стал обращаться сам. Забил тревогу и вызвал скорую приятель, который пришел его навестить.

- Вследствие повреждения легких возник газовый синдром. Это жизнеугрожающее состояние, которое включает в себя пневмоторакс, пневмомедиастинум, газ в мягких тканях. Пациента незамедлительно поместили в реанимацию, установили трахеостому, вывели дренажи. Когда необходимость в ИВЛ отпала, перевели в торакальное отделение, где продолжили лечение, - рассказал хирург Роман Колесов.



Врачи спасли пациента, и через месяц его выписали.

Вскоре в больницу доставили фермера из Мазановского района, который пострадал при похожих обстоятельствах. Правда, в его случае бык был безрогий. При первичном осмотре серьезных повреждений не нашли, но врачи настояли на госпитализации. Как оказалось, правильно сделали: на следующий день из-за травмы произошла перфорация кишечника. Пришлось проводить экстренную операцию, которая спасла амурчанину жизнь.

В Амурской области быки нападают на людей редко. Тем более поразительно, что два таких происшествия произошли один за другим. Зав отделением торакальной хирургии больницы Евгений Рябов признался, что за 30 лет в его практике было лишь пять таких случаев.