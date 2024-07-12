Врач перечислил распространенные причины храпа

Храп — это повод обратиться к врачу-оториноларингологу, терапевту или эндокринологу. Чем раньше будет выявлена причина, тем выше шанс избавиться от этого неприятного симптома и уменьшить риск развития тяжелых последствий. О причинах возникновения храпа «Вечерней Москве» рассказала оториноларинголог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Ольга Мыскина.

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Основные анатомические причины храпа

По словам врача, чаще всего храп вызывают следующие анатомические особенности:

Искривление носовой перегородки;

Полипы в носовой полости;

Удлиненный небный язычок;

Гипертрофия и снижение тонуса мягкого неба;

Гипертрофия аденоидов (чаще у детей, но бывает и у взрослых);

Увеличенные небные миндалины;

Неправильный прикус;

Врожденная узость глотки или носовых ходов.

Другие факторы — провокаторы храпа

Кроме анатомических факторов, храп могут провоцировать и другие факторы, продолжила оториноларинголог:

Острые заболевания носа, глотки, гортани, сопровождающиеся отеком слизистой;

Лишний вес (жировые отложения в области шеи препятствуют нормальному прохождению воздуха);

Заболевания щитовидной железы (например, узловой зоб, образования щитовидной железы, которые могут сдвигать или сжимать гортань);

Болезни нижних дыхательных путей (например, пневмония, дыхательная недостаточность);

Кардиологические, неврологические, эндокринологические и другие общие заболевания.

"Когда сочетаются несколько факторов, храп усиливается, что повышает риск возникновения апноэ — опасного состояния, при котором происходит остановка дыхания во сне. Например, увеличение небных миндалин или искривление перегородки носа могут не вызывать храп сами по себе, но если пациент набирает вес, вероятность храпа значительно возрастает. Ожирение — наиболее частая причина сужения дыхательных путей", — подчеркнула Мыскина.



Образ жизни и привычки

Также некоторые факторы неправильного образа жизни и привычки могут провоцировать или усиливать храп, сообщила специалист:

Курение;

Употребление алкоголя;

Стрессы;

Переутомление;

Недостаток сна;

Прием некоторых лекарств или снотворных;

Нарушение функции щитовидной железы или гипофиза;

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