В женских гигиенических средствах найдены токсичные металлы

В тампонах, производимых в Великобритании, ЕС и США были обнаружены токсичные металлы, подвергающие пользователей риску смертельных заболеваний, пишет Metro. Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили всего 16 металлов, среди которых мышьяк, свинец, ртуть, никель, медь и железо. Всего было изучено 14 упаковок разных брендов по 30 тампонов в каждой. Ядовитые металлы были найдены во всех.

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Дженни Ширстон, ведущий автор исследования, с тревогой отметила, что слизистая и кожа вокруг половых органов впитывает химические вещества гораздо быстрее, чем другие участки тела. Найденные в тампонах металлы увеличивают риск развития деменции, рака, бесплодия и диабета. Эксперт отметила, что до сих пор проводилось очень мало исследований по содержанию химических веществ в тампонах.

Насколько нам известно, это первая работа по измерению содержания металлов в тампонах. Что касается нас, мы обнаружили концентрации всех металлов, на которые мы проверяли, включая токсичные металлы, такие, как мышьяк и свинец, — подчеркнул Ширстон.



Выяснилось, что некоторые производители даже намеренно добавляют в гигиенические средства токсичные вещества в качестве пигмента. Дженни Ширстон выразила надежду, что производители будут обязаны проверять свою продукцию на наличие металлов, особенно, ядовитых. Лучше всего будет, если этого потребует общественность, добавила она.

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