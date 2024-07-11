Как по цвету ушной серы можно определять болезни

Издание Healthline пишет, что изменившийся цвет серы в ушах может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Обычно она имеет желтоватый или коричневый оттенок и липкую консистенцию.

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Но если она становится слоистой, приобретает бледный оттенок и выступает из слухового прохода, то это может говорить о том, что организм сам ее выталкивает. Это происходит при таких кожных заболеваниях, как экзема или псориаз.

Почерневшая ушная сера, наоборот, не должна пугать, так как она приобретает такой цвет из-за обычного окисления вследствие длительного нахождения в слуховом канале. Чаще всего с этим сталкиваются люди, которые используют слуховой аппарат.

А вот зеленая ушная сера – это уже серьезный повод забеспокоиться о состоянии здоровья. Если она еще и имеет неприятный запах, то это может свидетельствовать об инфекции среднего уха. Об инфекции может говорить также еще и красный цвет. Этот оттенок ей придала кровь из ран, образовавшихся в ухе.

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