Сколько походов в туалет в день считаются нормой

Норма суточного мочеиспускания для взрослых людей примерно одинакова. Количество походов в туалет не должно превышать десяти раз. Обо всех особенностях нужды по-маленькому «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

Мочевой пузырь женщин вмещает около 500 мл жидкости, у мужчин чуть больше — до 600 мл.

«Как только объём мочи доходит до 300 мл, мы чувствуем непреодолимый позыв посетить туалет», — прокомментировала врач.



В среднем люди освобождают мочевой пузырь до 6-8 раз в день. За сутки дамы могут посетить уборную до 10 раз, мужчины — до 8, пояснила доктор.

Более частые позывы, с учётом того, что человек не пил жидкости больше, чем обычно, могут быть симптомом воспаления мочеиспускательной системы.

«Например, [это признак] заболевания простаты у мужчин, матки — у женщин, или воспаление почек. При отклонении от нормы необходимо обратиться за консультацией к специалисту», — предупредила Белоусова.



Что касается позыва опустошить мочевой пузырь в тёмное время суток, то здесь, по словам доктора, допустим только один раз. «В норме человек ночью не должен ходить по-маленькому», — подытожила Белоусова.

Доктор рассказал, как по цвету мочи можно определить заболевание.