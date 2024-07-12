Биолог раскрыл опасность африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы может привести к большим потерям в хозяйстве, рассказал в беседе с «360» доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. По его словам, этот вирус очень опасен для домашних животных.

© РИА Новости

Что касается вируса африканской чумы свиней, <...> вирус очень опасен для домашних животных, для свиней. Он может вызвать опустошение в хозяйстве, огромные потери. Для человека он не опасен вообще, — объяснил эксперт.



Биолог отметил, что ветеринары должны выявлять признаки заболевания, поскольку неразумно уничтожать целое поголовье в хозяйстве на основании сделанного ПЦР-теста. Лучше проводить серологические тесты, то есть на антитела.

Иногда в России вспыхивает это заболевание, добавил Аграновский. Оно серьезное и представляет опасность для животноводства.

Обывателям не нужно беспокоиться за свою жизнь, а специалистам надо работать, и они работают, я уверен в этом, — заключил биолог.



Ранее в Каневском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с африканской чумой свиней. Причина кроется в очаге в одном из агрокомплексов. Здесь находится девять тысяч голов. Семь тысяч свиней уже пали от чумы.