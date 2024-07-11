Раскрыто, как по внешности определить высокий уровень холестерина
На ранней стадии повышенный уровень холестерина может быть заметить трудно из-за отсутствия симптомов. Поэтому рекомендуется сдавать регулярно анализ крови. Чем дольше вы будете откладывать лечение этого состояния, тем выше вероятность развития атеросклероза. Он может привести к сердечному приступу.
Указывать на наличие атеросклеротических бляшек может ухудшение тонуса мышц лица. Это связано с тем, что кровь к тканям лица в полном объёме не поступает.
При атеросклерозе артерий, которые ведут к головному мозгу могут возникнуть следующие признаки. Это заторможенность, проблемы с речью, неожиданное онемение рук и ног или их слабость. Также симптомами этого состояния могут быть вялость мышц лица либо потеря зрения на один глаз.
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