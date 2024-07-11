Нейрохирург рассказал об эффективности народных средств при болях в спине

Патологические изменения в позвоночнике могут проявляться у людей в любом возрасте. Для избавления от боли в спине существует достаточно много народных средств, но не все они одинаково полезны для организма. Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал завотделением нейрохирургии ФНКЦ ФМБА России Сергей Митьковский.

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По мнению специалиста, народная медицина в нашей стране многообразна, но прежде чем выбрать способ лечения, лучше установить первопричину боли в спине. Как показывает практика, первое место здесь занимают остеохондроз и межпозвонковая грыжа.

«Для лечения остеохондроза применяются аппликации с глиной. Данная методика имеет многовековую историю и активно применяется в санаторно-курортных учреждениях. Адсорбционные свойства и богатый химический состав позволяют снять отечность, обеспечивают противовоспалительный и болеутоляющий эффект, улучшают кровоснабжение и обменные процессы. В данном случае народное средство полноценно используется в современной восстановительной медицине», уточняет доктор Митьковский.



Распространенными народными средствами от боли в спине являются также пояс из собачьей шерсти и компрессы из жгучего перца. По словам врача, лечение ими нужно проводить с осторожностью, поскольку при наличии воспалительных процессов в позвоночнике согревающие средства могут ухудшить состояние пациента.