Обращаясь к стоматологу, мы ожидаем получить помощь и рекомендации врача не только по нашей проблеме, но и для поддержания здоровья зубов в целом. Но иногда лечащий врач может обращать внимание на проблемы, которые не требуют такого серьезного подхода. О том, какие выдуманные диагнозы существуют в стоматологии и к каким процедурам нужно отнестись с толикой сомнения, нам рассказала Виктория Шелудкова, директор детской стоматологической студии, сертифицированный специалист в области профилактики, диагностики, терапевтического лечения зубов, а также эстетической реставрации зубов у детей всех возрастов.

Диагнозы, которых не существует

Вы когда-нибудь слышали о ретроградном кариесе? Говорят, что это один из нескольких видов кариеса, но, если открыть международную классификацию болезней, то такого заболевания вы там не найдете. Виктория:

«Ретроградный кариес просто кто-то выдумал. Те последствия, которые описываются в этом диагнозе: травматический пульпит, глубокая скрытая кариозная полость могут быть простым периодонтитом, патологическими изменениями со стороны внутренних органов, влияющих на зубы, также это может быть заболевание слизистых, которое привело к тому, как это заболевание проявляется, но такого заболевания не существует».



Помимо несуществующих заболеваний, предприимчивые стоматологи часто «находят» множественный кариес и пародонтит. Обычное пигментное пятно на зубной эмали, которое совершенно не требует лечения, выдают за глубокий кариес, а зубной камень, от которого можно избавиться за один сеанс обычной ультразвуковой чисткой, лечат долгой и сложной терапией.

Как не допустить обмана

Наш эксперт рекомендует при посещении стоматологии просить врача показать вам пораженный зуб с помощью стоматологического зеркальца, а еще лучше с помощью внутриротовой видеокамеры, которая может увеличивать изображение в 56 раз. Она покажет мельчайшие детали, по которым вы поймете есть ли у вас кариес или проблемы со старой пломбой. Виктория:

«Лучше всего делать рентген или 3D-томографию, тогда врачу будет сразу видно все скрытые проблемы, также вы сможете пойти с этим снимком к другому стоматологу, чтобы получить еще одно мнение».



Если врач без исследований нагнетает ситуацию и настаивает на немедленном прохождении лечения, в таком случае лучше обратиться в другую стоматологию.

Без причины меняют пломбы и удаляют нервы «на всякий случай»

Старую пломбу необходимо заменять только в том случае, когда она потеряла свою герметичность и постоянно скалывается и стачивается. Виктория поясняет, что в этом случае врач обязан поставить коронку, потому что бесконечно менять пломбы бессмысленно.

На предложение врача удалить нерв тоже не стоит сразу соглашаться. Если зуб болит не сильно, а доктор предлагает удалить нерв «на всякий случай», лучше попросить поставить лекарство, подождать неделю, и, если зуб не будет болеть, нерв не удалять. Почему не стоит сразу удалять нерв? Зуб без нерва темнеет, не получает питания и иннервацию, больше склонен к разрушению, поэтому рекомендуется покрыть зуб коронкой. Удалять нерв рекомендуется, если он действительно поражен и его уже не спасти. Виктория:

«Поэтому мой совет молодым людям — беречь зубные нервы, не соглашаться сразу на удаление».



Удаление зубов мудрости — золотая жила стоматологов

Наверное, вы не раз слышали о том, что ваши зубы мудрости выросли не так как надо и лучше бы их удалить, пока они не стали смещать остальные зубы и началось какое-то жуткое осложнение. К счастью, в реальности зубы мудрости вообще могут не беспокоить и совсем не важно как он растет. Если зуб не упирается вам в щеку, никак не мешает и не корябает слизистую, удалять его не нужно. К тому же, удаление зубов мудрости болезненная процедура, которая может вызвать осложнения, поэтому проводят ее в крайнем случае. Например, если человек хочет поставить брекеты и зубы мудрости мешают ортодонту выправить прикус, в этом случае их стоит удалить.

Отбеливание зубов — не про здоровье

В первую очередь стоматолог лечит зубы, а отбеливание — это про эстетику. Отбеливание зубов ведет к повреждению и истончению эмали, поэтому в скором времени вам понадобится защитить свои хрупкие зубы винирами или пойти на процедуру укрепления эмали. Поэтому, прежде, чем отбеливать свои здоровые зубы, подумайте, нужно ли вам портить их, а потом вкладывать еще больше денег на восстановление?

Устаревшие методы лечения

Недобросовестный стоматолог в погоне за выручкой, может проводить процедуры, в которых он некомпетентен. Например, к врачу, который не занимается имплантацией приходит пациент, у которого нет одного зуба. Стоматолог может предложить человеку поставить мост, при установке которого нужно сточить соседние два зуба. Виктория:

«Для нашего времени — это совершенно невообразимый случай. В данном случае, лучшим решением было бы поставить имплант на место отсутствующего зуба».



Четкий план лечения перед самим лечением

Перед тем как стоматолог начнет какие-либо манипуляции, он обязан предоставить вам подробный план лечения с перечислением всех процедур с их ценами. Лучшим вариантом будет, если вы получите итоговую сумму за все лечение. Наш эксперт предупреждает, что эта сумма может стать чуть больше, если вам понадобится больше уколов анестезии, чем планировалось, но о дополнительных тратах вас должны предупредить заранее.