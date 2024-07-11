Биолог предупредил, какую болезнь может спровоцировать «мясной клей» в продуктах

Биолог Багрянцева: мясной клей может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что производители стали чаще использовать в продуктах фермент — микробную трансглютаминазу, прозванную «мясным клеем» за способность склеивать животные и растительные белки. В России это вещество уже 4 года как под запретом. Чем оно так опасно для здоровья — объяснила доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

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Зачем в еде «мясной клей»

Недобросовестные производители используют «мясной клей» на заводах, чтобы делать колбасу, хлеб, молочные продукты. Он склеивает белки, помогая производить больше еды из того же количества сырья, придавать продуктам нужную структуру. Так компании экономят деньги и улучшают внешний вид товаров.

Почему это плохо

Биолог Ольга Багрянцева рассказала, что «мясной клей» может навредить нашему здоровью:

Испортить пищеварение;

Ослабить иммунитет;

Вызвать целиакию — непереносимость клейковины (глютена);

Привести к неизлечимым болезням Паркинсона и Альцгеймера.

Особенно опасен «мясной клей» в сырых продуктах, где он остаётся активным, добавила эксперт.

«Мясного клея» становится больше

В России использовать «мясной клей» в еде запрещено, но некоторые производители его всё ещё добавляют, причём в последнее время — всё чаще. По данным Роспотребнадзора, за 2023 год «мясной клей» добавили 25 раз. Это в 2 раза больше, чем за 2022-м.

Ещё хуже ситуация обстоит в 2024 году: только за первое полугодие выявили 28 случаев. Чаще всего «мясной клей» использовали для производства колбасы, сосисок и творога. Подробнее об этом — здесь.