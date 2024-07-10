Персики могут быть опасны для людей с аллергией на березу

У них может возникнуть «перекрёстная» нежелательная реакция организма.

Крыжовник и черника безвредны. Злоупотреблять брусникой не стоит. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Владимир Болибок.

«Персики и абрикосы, особенно персики, дают перекрёстную аллергию на пыльцу берёзы. Если люди весной страдали от пыльцы берёзы, то у них может быть аллергическая реакция на персики, абрикосы, на яблоки, на груши, на вишню, черешню, на косточковые плоды. Смородина, как правило, менее аллергенна из всех ягод. Менее всего аллергенный — это крыжовник. Черника, как правило, мало аллергенна. К пищевой аллергии даже есть прописи лечения при помощи листьев черники. Брусника, как и черника, менее всего аллергенна, но там другая проблема, что неумеренное потребление брусники может вызвать раздражение почек».



Ранее Болибок рассказал, что тополиный пух не считается аллергеном. Люди, которые убеждены в обратном, заблуждаются. Опасно попадание пыльцы в дыхательные пути, из-за этого может возникнуть резкий спазм бронхов.