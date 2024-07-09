У звезды «Бриллиантовой руки» и «Трех мушкетеров» нашли тяжелую болезнь

85-летнему актеру и телеведущему Леониду Каневскому диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи нашли у Каневского, жаловавшегося на боли в области таза, злокачественную опухоль. Они не стали проводить операцию из-за того, что образование не представляет угрозы здоровью актера, а хирургическое вмешательство в его возрасте может оказаться рискованным.

Тем не менее артист будет поставлен на учет у онколога. Из-за эндопротезов коленных суставов Каневский также испытывает проблемы с двигательной активностью и чувствительностью ног.

Леонид Каневский известен главной ролью в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Он также снимался в таких популярных фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Мэри Поппинс, до свидания». С 2006 года он ведет на телевидении передачу «Следствие вели... с Леонидом Каневским».