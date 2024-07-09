Ученые рассказали, что поможет мужчинам избежать рака

По тревожным данным исследования Фонда профилактики рака, большинство мужчин игнорируют свое здоровье, пропуская плановые обследования и скрининги. Опрос показал, что 65% опрошенных мужчин упустили по крайней мере одно важное обследование, способное выявить рак на ранней стадии, а почти 20% совсем не записываются на приемы.

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Эксперты настоятельно рекомендуют мужчинам быть ответственнее и проходить рекомендуемые скрининги своевременно, особенно для рака толстой кишки, кожи, ротовой полости и простаты. Для каждого типа рака существуют определенные рекомендации по возрасту и частоте обследований.

Например, скрининг рака толстой кишки для мужчин со средним риском рекомендуется начинать с 45 лет. Кроме того, важно посещать стоматолога дважды в год для профилактического осмотра ротовой полости и обсуждать скрининг рака простаты с врачом. Самообследование кожи также необходимо для всех возрастов мужчин для раннего выявления меланомы, а скрининг рака яичка следует проводить во время ежегодного медицинского осмотра с 20 лет.