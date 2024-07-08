Насыщенные жиры: врач назвал повышающие риск инсульта продукты

Богатая насыщенными жирами еда приводит к возрастанию количества холестерина. Это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и инсультом. О том, от каких блюд в рационе лучше отказаться, изданию Daily Record рассказал врач скорой помощи Сурадж Кукадия.

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Проблемы со здоровьем, по мнению медика, могут возникать из-за жирной пищи, малоподвижного образа жизни и вредных привычек. Причем еда играет немаловажную роль в загрязнении крови холестерином.

— Печенье, пирожные, сыры, масло. И мы хотим увеличить количество ненасыщенных жиров в нашем рационе. Это означает использование таких продуктов, как оливковое масло или орехи и жирная рыба, — пояснил Кукадия DR.



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