Диетолог заявил, что сладкие напитки ускоряют процесс старения

В жаркую погоду всегда хочется пить, и многие предпочитают шипучие напитки - сладкие лимонады, квас, пиво. Но, оказывается, это плохой выбор. Почему газировки типа колы могут навредить, и каким напиткам стоит отдавать предпочтение в жаркое время года, "РГ" рассказала врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

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"Сладкие напитки, вроде газировок, соков и лимонадов - не лучший выбор. Они не только не утоляют жажду, но и ухудшают состояние организма. Такие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего хочется пить еще больше. Человек снова пьет, и получает очередной скачок сахара - возникает замкнутый круг. За день набирается большое количество "лишних" калорий, начинает расти вес, - пояснила доктор Габдулхакова. - Частые скачки сахара могут привести к инсулинорезистентности, а дальше - здравствуй, диабет. Увеличивается риск и других заболеваний, даже в детском возрасте. Например, сахар выводит из организма полезный минерал - магний, который крайне важен для здоровья сердца и костей".



Еще один отрицательный момент: сладкие напитки ускоряют процесс старения кожи, вызывая пигментацию и морщины.

"Мало того, что летом можно обгореть на солнце, а ожог - это всегда плохо, так мы еще и усиливаем негативное воздействие ультрафиолета сладкими газировками. Поэтому лучше выбирать напитки без содержания сахара. Проверить состав продукта во время покупки можно с помощью мобильного приложения "Честный Знак", - советует эксперт.



Лучшими напитками для утоления жажды специалисты считают воду и несладкий чай, можно и травяной. А вот по поводу температуры напитка мнения расходятся: обычно все стараются пить холодное, чтобы охладиться. Но врачи говорят: теплые и умеренно горячие напитки помогают усилить потоотделение - значит, они лучше помогают перенести жару.

"С водой не все так просто. Несмотря на то, что бороться с жарой хочется именно холодными напитками, врачебное сообщество не рекомендует такой подход. Питье холодной воды может вызвать резкое охлаждение горла и внутренних органов, что в свою очередь может привести к дискомфорту в желудке, диарее, обострению хронических заболеваний и даже ангине. Поэтому в жаркий сезон лучше всего пить теплую негазированную минеральную воду", - отмечает доктор Габдулхакова.



Тем не менее, газированная минералка традиционно более популярна у россиян по сравнению с негазированной водой.

По данным оператора государственной системы маркировки "Честный знак", на долю газированной минеральной природной лечебно-столовой воды приходится почти 60% от общего объема продаж минеральной воды в стране (данные за май).

"Почему в жару в дополнение к обычной воде нужно пить минеральную? При высокой температуре организм вместе с потом теряет много полезных веществ, что может привести к сбоям в работе сердца, низкому давлению и обморокам. Чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов, помимо обычной питьевой воды следует выпивать 1-2 стакана минералки. Пить нужно регулярно понемногу и не дожидаться ощущения сильной жажды", - советует эксперт.



Также на основе минеральной воды можно сделать собственный лимонад, добавив в нее лимон, мяту, ягоды, кусочки фруктов, ложечку меда.

В жару также хорошо употреблять кисломолочные напитки, такие как тан или айран. Они содержат минимум калорий, отлично утоляют жажду за счет небольшого количества соли, а еще содержат полезные кисломолочные бактерии.

"Такие напитки - это профилактика различных кишечных отравлений в летний период. Кроме того, они имеют освежающий вкус, который создает ощущение прохлады. Однако, пить их следует только тем, у кого нет проблем с усвоением молочных продуктов (лактозы)", - отметила Габдулхакова.



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