Врачи раскрыли причину роста заболеваемости психическими расстройствами

Заболеваемость психическими расстройствами растет из-за того, что люди перестали бояться обращаться за профессиональной помощью, рассказала РИАМО врач — психиатр-психотерапевт Надежда Панова. По ее словам, дело не в том, что люди стали больше болеть.

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Я бы посоветовала воспринимать рекордный показатель заболеваемости позитивно, поскольку это свидетельствует не о том, что люди стали больше болеть, а о том, что они перестали бояться и обращаются за профессиональной помощью, — объяснила специалист.



Психиатр отметила, что раньше психиатрия работала с тяжелыми случаями, например с шизофренией и бредовыми расстройствами. Люди, которые обращались к психиатрам, часто становились инвалидами. Сейчас российские специалисты занимаются лечением заболеваний малой психиатрии.

Ранее огромное количество таких пациентов попросту не попадало в поле зрения специалистов, а сегодня они имеют возможность успешно лечиться, почти не меняя своего образа жизни, — подчеркнула Панова.



Кроме того, сейчас все больше психиатров рассказывают широкой аудитории о ментальных проблемах, что помогает освободить пациентов от стигмы, подытожила эксперт.

Ранее врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, что депрессия может вызвать деменцию, поскольку из-за нее может нарушиться работа нейромедиаторов. По его словам, также депрессия может привести к нарушению адаптации к жизни в целом.