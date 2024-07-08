Гречка, апельсины, клопы и спорт: на что бывает аллергия

Аллергия относится к самым распространенным заболеваниям на планете. Согласно статистике, заболеванию, день борьбы с которым приходится на 8 июля, подвержено 40 процентов населения земли. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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Далеко не для каждого человека жаркое, ярко цветущее лето является долгожданной порой. А причина тому — аллергия. В теплое время года аллергическую реакцию организма могут вызвать, казалось бы, такие безобидные вещи, как цветение трав и растений, лучи яркого солнца и употребление в пищу сезонных ягод и фруктов.

"Именно сейчас сезон аллергии в самом разгаре, — подчеркивает кандидат медицинских наук, ответственный секретарь Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Сергей Масальский. — Аллергия — это заболевание иммунной системы, которое может начаться в любом возрасте. Связано это с тем, что наша иммунная система предназначена для защиты организма от чужеродных воздействий. Собственно, эти контакты с внешними факторами сопровождают нас от рождения и до самой старости. Но иногда иммунитет начинает «путать» безобидные частицы с микробами и паразитами и слишком сильно отвечает на вроде бы безобидные раздражители — пыльцу, шерсть животных."



Как поясняет Сергей Масальский, такая реакция организма зависит от наследственности. Гены, ответственные за аллергический иммунный ответ, есть в хромосомах многих людей, и «активизироваться» они могут в любом возрасте.

"И все-таки гораздо чаще их проявления возникают в раннем возрасте. Поэтому аллергия всегда считалась болезнью молодых", — констатирует он.



Скорой помощью при легкой аллергии являются антигистаминные препараты. Они способны облегчить состояние, минимизировав неприятную симптоматику. По словам врачей-аллергологов, каких-то других безрецептурных препаратов, которые могут заменить антигистаминные в «домашней аптечке», не существует. Но если по какой-то причине их вдруг не оказалось в нужный момент под рукой, соблюдение несложных рекомендаций позволит немного улучшить самочувствие.

"Антигистаминные препараты хорошо работают при аллергическом насморке и острой крапивнице. Если возникло какое-то из этих состояний и препараты есть под рукой, то лучше их принять в первую очередь", — поясняет Масальский.



В случае проявления острой аллергической реакции и отсутствия нужных препаратов необходимо прежде всего блокировать влияние аллергена. Так, например, если у человека аллергия на пыльцу, то бывает достаточно просто умыться.

За свою многолетнюю практику Сергей Масальский встречался и с редкими видами аллергии.

"Я думаю, у каждого специалиста есть свой список уникальных случаев. В моем — это аллергическая реакция на помидоры, которая проявлялась у пациента после спортивных занятий, — говорит он. — Кстати, хочу отметить, что аллергия на гречку бывает чаще, чем на апельсины. А лидерство среди фруктов-аллергенов в России уверенно держит зеленое яблоко."



Справка

Самые распространенные виды аллергии возникают на:

Цветение растений;

Домашних животных;

Пищевые продукты;

Пыль и пылевых клещей;

Лекарства.

К редким видам можно отнести аллергические реакции на: