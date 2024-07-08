Научный сотрудник предупредил об опасном типе ожирения у детей

Опасным для жизни саркопеническим ожирением страдает почти каждый двадцатый ребенок в России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Павловская.

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«Каждый десятый ребенок в России имеет ожирение, это хроническая болезнь. В среднем, используя современные критерии, можно сказать, что не менее половины детей с ожирением имеют дефицит мышечной массы, то есть саркопеническое ожирение. Частота достаточно высокая, и опасность его в том, что уже в подростковом возрасте могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Эти дети в большом проценте случаев станут хронически больными взрослыми, у которых будут ограничения в работе и обучении», – сказала Елена Павловская.



По ее словам, этот тип ожирения может сократить человеку жизнь и вызвать появление хронических заболеваний уже к 20–25 годам. В частности, велик риск развития болезней сердца и печени, а также повышенного давления.

Врач отметила, что причины распространения такого типа ожирения кроются не только в питании, но и в образе жизни.

Она рекомендовала исключить из детского рациона сладкие напитки, ограничить употребление сахара и кондитерских изделий. Кроме того, ребенку необходим минимум один час физической активности в день – прогулки, активные игры, занятия спортом.