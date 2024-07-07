Мальчику с редким заболеванием пересадили пять донорских органов

Девятилетнему мальчику с генетическим заболеванием пересадили пять органов. Он ждал донора всю свою жизнь, сообщает Daily Mail.

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У Джейкоба Переса была обнаружена врожденная атрофия микроворсин (MVID), которая мешает его организму правильно усваивать пищу. Это заболевание встречается у одного из ста миллионов человек во всем мире. MVID приводит к хронической диарее и препятствует усвоению организмом витаминов и минералов. Лечения не существует, и больным приходится вводить питательные вещества внутривенно.

Мальчику пересадили желудок, толстую и тонкую кишку, печень и поджелудочную железу. Его семья девять лет ждала донора, которым должен был стать мальчик примерно того же возраста и размера. Донора нашли в Питтсбурге. Теперь мальчику предстоит долгий путь выздоровления: два месяца в больнице и трехмесячная реабилитация.

Микроворсинки — выросты клеток кишечника, отвечающие за усвоение питательных веществ. Хронический дефицит питательных веществ при MVID приводит к повреждению слизистой оболочки желудка и ухудшает способность поджелудочной железы вырабатывать пищеварительные ферменты. Также могут развиться ожирение печени и печеночная недостаточность.