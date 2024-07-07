Скудные и непродолжительные месячные: гинеколог объяснил, когда нужно обратиться к врачу

Почему месячные внезапно стали скудными: гинеколог объяснила, когда срочно к врачу
Женский организм устроен довольно сложно и даже местами таинственно. Так, например, вроде бы «на ровном месте» месячные вдруг становятся скудными и непродолжительными. Вряд ли кто-то станет жаловаться на это, но вы можете быть удивлены всеми факторами, которые могут повлиять на продолжительность вашего менструального цикла.
Стресс
Стресс, особенно если он длится достаточно долго, чтобы считаться хронической проблемой, может изменить нашу жизнь по многим параметрам.
«Стресс может нарушить гормональный баланс в организме, что приводит к сокращению менструального цикла», — объясняет гинеколог Ольга Баранова.
Чрезмерный стресс создает избыток кортизола в нашем организме, а это может нарушить нормальное функционирование других гормонов.
Возраст
«С годами менструальный цикл женщины может стать короче. Часто это становится заметным после 40 лет, в период, предшествующий менопаузе», — рассказывает Ольга.
«Это нормально, когда менструация может быть разной в разные месяцы, а также меняться с течением времени», — добавляет гинеколог.
Обратите внимание на другие симптомы перименопаузы, например, это может быть привычка вставать в 5 утра безо всякой причины, или часто просыпаться ночью с желанием посетить туалет.
Преждевременная недостаточность яичников
В редких случаях может быть так, что ваши яичники прекращают свою работу по производству яйцеклеток рано, задолго до наступления стандартного возраста менопаузы — например, в 30 лет.
«Это случается примерно с 3% женщин и приводит к нерегулярным и/или крайне скудным менструациям, а также может привести к их полному прекращению. Поскольку при этом яичники перестают вырабатывать эстроген и прогестерон, этот синдром может привести к ранней менопаузе — до наступления возраста 40 лет», — говорит Ольга.
Изменение веса
Как похудение, так и набор веса могут привести к тому, что менструация внезапно станет короче. Ольга объясняет:
«Быстрая потеря или набор веса может повлиять на уровень гормонов и привести к сокращению менструального цикла».
В ответ на изменение веса организм может вырабатывать больше или меньше эстрогена, компенсируя нормальный цикл.
Лекарства
«Некоторые лекарства, например противозачаточные таблетки, могут влиять на уровень гормонов и приводить к сокращению менструального цикла», — напоминает Ольга.
Хотя противозачаточные — очевидный виновник, другие лекарства, такие как стероиды и химиотерапия, также могут привести к сокращению месячных. После прекращения приема лекарств менструация может вернуться к своей обычной продолжительности.
Синдром поликистозных яичников
Это заболевание, связанное с гормонами. При нем в яичниках образуются кисты, содержащие незрелые яйцеклетки, и это может нарушить ваш цикл во многих отношениях. Тут не стоит затягивать с консультацией у специалиста.
Рубцевание матки
Рубцы на матке часто (но не всегда) возникают в результате медицинских процедур и представляют собой травмы, нанесенные слизистой оболочке матки. Возможные причины — воспаление, эндометриоз или заболевания, передающиеся половым путем, например хламидиоз, и это состояние может способствовать сокращению менструации.
«Поскольку кровоснабжение матки в этом случае нарушается, рубцевание может привести к бесплодию — лечение должен назначить и провести врач!» — настаивает гинеколог.