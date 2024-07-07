Скудные и непродолжительные месячные: гинеколог объяснил, когда нужно обратиться к врачу

Женский организм устроен довольно сложно и даже местами таинственно. Так, например, вроде бы «на ровном месте» месячные вдруг становятся скудными и непродолжительными. Вряд ли кто-то станет жаловаться на это, но вы можете быть удивлены всеми факторами, которые могут повлиять на продолжительность вашего менструального цикла.

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Стресс

Стресс, особенно если он длится достаточно долго, чтобы считаться хронической проблемой, может изменить нашу жизнь по многим параметрам.

«Стресс может нарушить гормональный баланс в организме, что приводит к сокращению менструального цикла», — объясняет гинеколог Ольга Баранова.



Чрезмерный стресс создает избыток кортизола в нашем организме, а это может нарушить нормальное функционирование других гормонов.

Возраст

«С годами менструальный цикл женщины может стать короче. Часто это становится заметным после 40 лет, в период, предшествующий менопаузе», — рассказывает Ольга.



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«Это нормально, когда менструация может быть разной в разные месяцы, а также меняться с течением времени», — добавляет гинеколог.



Обратите внимание на другие симптомы перименопаузы, например, это может быть привычка вставать в 5 утра безо всякой причины, или часто просыпаться ночью с желанием посетить туалет.

Преждевременная недостаточность яичников

В редких случаях может быть так, что ваши яичники прекращают свою работу по производству яйцеклеток рано, задолго до наступления стандартного возраста менопаузы — например, в 30 лет.

«Это случается примерно с 3% женщин и приводит к нерегулярным и/или крайне скудным менструациям, а также может привести к их полному прекращению. Поскольку при этом яичники перестают вырабатывать эстроген и прогестерон, этот синдром может привести к ранней менопаузе — до наступления возраста 40 лет», — говорит Ольга.



Изменение веса

Как похудение, так и набор веса могут привести к тому, что менструация внезапно станет короче. Ольга объясняет:

«Быстрая потеря или набор веса может повлиять на уровень гормонов и привести к сокращению менструального цикла».



В ответ на изменение веса организм может вырабатывать больше или меньше эстрогена, компенсируя нормальный цикл.

Лекарства

«Некоторые лекарства, например противозачаточные таблетки, могут влиять на уровень гормонов и приводить к сокращению менструального цикла», — напоминает Ольга.



Хотя противозачаточные — очевидный виновник, другие лекарства, такие как стероиды и химиотерапия, также могут привести к сокращению месячных. После прекращения приема лекарств менструация может вернуться к своей обычной продолжительности.

Синдром поликистозных яичников

Это заболевание, связанное с гормонами. При нем в яичниках образуются кисты, содержащие незрелые яйцеклетки, и это может нарушить ваш цикл во многих отношениях. Тут не стоит затягивать с консультацией у специалиста.

Рубцевание матки

Рубцы на матке часто (но не всегда) возникают в результате медицинских процедур и представляют собой травмы, нанесенные слизистой оболочке матки. Возможные причины — воспаление, эндометриоз или заболевания, передающиеся половым путем, например хламидиоз, и это состояние может способствовать сокращению менструации.