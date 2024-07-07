Какой продукт защитит от рака

Ученые выяснили, что употребление моркови, из-за высокого содержания каротиноидов, снижает риск некоторых видов рака. Об этом говорится в исследовании университета Сэмфорда.

«Все дело в каротиноидах, которые содержит морковь. Более высокий уровень этих веществ в человеческой коже снижает риск хронических заболеваний и некоторых видов рака», — пишетTelegraph, ссылаясь на данные университета Сэмфорда.



Также доктор из университета Ньюкасла, Кристен Брандт добавила, что морковь подойдет тем, кто придерживается вегетарианской диеты. По ее словам, человек может получать витамин А из мяса, но вегетарианцу важно употреблять много моркови, чтобы получить этот витамин, считает доктор.

Отмечается, что каротиноиды — это фитонутриенты — химические вещества, которые естественным образом встречаются в растениях. Они отвечают за красный, оранжевый и желтый цвет многих фруктов и овощей, таких как грейпфрут, морковь, болгарский перец, помидоры и тыква.