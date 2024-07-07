Врач объяснила опасность плавания с поднятой головой

Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова рассказала, чем опасно плавание с поднятой вверх головой.

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Эксперт отметила, что такой способ плавания — грубая ошибка, которую допускают почти все, кто не обучался у профессионального тренера. И мало кто связывает боли в спине и пояснице, мышечные боли, с плаванием с поднятой головой.

«Когда вы запрокидываете голову вверх, у вас зажимаются шейные позвонки. Соответственно, идёт неравномерная нагрузка на тело, которая приводит к мышечным зажимам — прежде всего в области шеи и плечевого пояса. А далее, так как нарушается кровоснабжение, это приводит к головным болям, болям в пояснице, области тазобедренного и коленного суставов. То есть если вы, например, постоянно плаваете в бассейне, но не делаете зарядку по утрам, у вас копится это напряжение, и в какой-то момент вы плохо повернулись в кровати, что-то тяжёлое пронесли, а у вас «прострел». И обычно никто не соотносит эти проблемы с неправильной манерой плавания», — рассказала Антипова.



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