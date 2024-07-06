Что делать при отравлении грибами

Эксперты раскрыли, как справиться с интоксикацией в результате отравления грибами, сообщает издание «Горящая изба».

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Симптомы отравления в начале могут казаться незначительными, однако, если не предпринимать никаких мер, это приведет к серьезными последствиям. Интоксикация может обернуться сильной нагрузкой на внутренние органы, в частности, на почки и печень.

Среди основных симптомов отравления грибами врачи выделяют рвоту и тошноту, температуру, слабость, боль в животе, диарею, спутанность сознания, судороги и спазмы в мышцах, галлюцинации, сужение зрачков и увеличенное слюнотечение.

Специалисты советуют срочно вызывать скорую, если вы наблюдаете у себя перечисленные симптомы.

Что можно сделать до прибытия врачей

Необходимо пить много жидкости, так как диарея и рвота приводят к обезвоживанию. Подойдет именно питьевая вода или растворы с солью, а от алкоголя, соков и газировки следует отказаться. Также нужно прополоскать рот.

Кроме того, можно использовать энтеросорбенты: эти препараты выведут токсины из организма.

Важно прилечь, поскольку некоторые последствия отравления мешают поддерживать стабильное положение стоя. Если у вас наблюдается тошнота и рвота, положите голову набок, чтобы не захлебнуться.

Как не отравиться грибами

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в целом противопоказано есть грибы. Если у вас все в порядке со здоровьем, покупайте этот продукт только в проверенных местах и храните в холодильнике.

Если вы собираете грибы сами, то избегайте не известных вам видов, не срывайте их вблизи заводов и дорог и не пробуйте на месте.

Если вам попались червивые или прогнившие грибы, нужно их выбросить, а хорошие – тщательно промыть. При этом помните, что мытые грибы хранятся максимум один день.