Окулист назвал 10 лучших продуктов для защиты зрения
Проблемы со зрением могут передаваться по наследству и усугубляться с возрастом. Тем не менее определённые факторы образа жизни, в том числе диета, могут влиять на здоровье глаз, говорит окулист Франческа Маркетти.
В частности, эксперт призвала людей есть продукты, богатые четырьмя ключевыми питательными веществами: докозагексаеновой кислотой омега-3 (DHA), витамином B2, лютеином и зеаксантином. Она также перечислила хорошие источники этих нутриентов.
Как отмечает Франческа Маркетти, лучшими продуктами для защиты зрения являются: