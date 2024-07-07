Окулист назвал 10 лучших продуктов для защиты зрения

Проблемы со зрением могут передаваться по наследству и усугубляться с возрастом. Тем не менее определённые факторы образа жизни, в том числе диета, могут влиять на здоровье глаз, говорит окулист Франческа Маркетти.

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В частности, эксперт призвала людей есть продукты, богатые четырьмя ключевыми питательными веществами: докозагексаеновой кислотой омега-3 (DHA), витамином B2, лютеином и зеаксантином. Она также перечислила хорошие источники этих нутриентов.

Как отмечает Франческа Маркетти, лучшими продуктами для защиты зрения являются: