Онищенко предупредил об опасностях на пляжах

В жаркие летние дни многие москвичи стремятся окунуться в прохладную воду, но для этого лучше выбирать официальные пляжи. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Он уточнил, что на проверенных местах контролируется качество воды, обследовано дно, и в целом такие пляжи удобно обустроены для посетителей. Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что даже там можно подхватить различные инфекции.

«Если, как говорят в простонародье, нахлебаться, то можно заболеть глистными инвазиями и кишечными инфекциями. Вода контролируется, но нужно понимать, что она не питьевого качества», — сказал академик.



По его словам, важно также помнить о безопасном времени для купания в очень жаркие дни. Онищенко рекомендовал посещать пляжи рано утром или после 17:00, в ином случае человек может получить ожог кожи.

Между тем «Газета.Ru» сообщила о росте популярности поездок за границу в бархатный сезон. Отмечается, что самым популярным направлением в 2024 году стал Сочи — отели там забронировали уже 22,1% туристов. Второе место занял Санкт-Петербург (11,7%), а третье — Москва (10,6%). Ко всему прочему, по сравнению с 2023 годом в два раза вырос интерес к отдыху в Калининграде.

Также в России набирает популярность «сонный туризм», о чем пишут петербургские СМИ. В отдых входят медитации, услуги сомнолога, звуковая терапия и перерывы на правильное питание. Оригинальный вид японского туризма в РФ на данный момент практикуют только в частном секторе. Отечественные туроператоры отмечают и повышение запросов от россиян до 35 лет на санатории лечебного типа, в том числе с процедурами оздоровительного сна.