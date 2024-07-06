Мытищинские хирурги спасли 86-летнюю пациентку от ампутации ноги

В Центр спасения конечностей Мытищинской больницы поступила 86-летняя женщина с жалобами на боли и показаниями к ампутации правой ноги. Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, в том числе диабетом. Чтобы избежать ампутации, врачи приняли решение провести гибридную 3-этапную операцию, она длилась около 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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У женщины были полностью перекрыты сосуды на правой ноге, начиная от живота и заканчивая пяткой – критическая ишемия нижней конечности. Сначала в рентгеноперационной поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд уже своей плотностью напоминал камень, но врачам удалось восстановить кровоток в данном сегменте. Успешно проведенный первый этап помог выиграть время. После этого сосудистые хирурги смогли приступить к другому этапу уникальной операции.

«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех трех сегментах – подвздошном, бедренно-подколенном и артерии голени. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте, нашей задачей было провести реконструкцию русла кровотока на бедренно-подколенном уровне. Учитывая ранее инфицированную рану, мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени, завершив полную реваскуляризацию, то есть полностью восстановили кровоснабжение ноги», – поделился руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.



Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Боли уменьшились, но еще необходимо пройти реабилитацию. Врачам удалось спасти ей конечность.