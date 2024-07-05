Врач предупредил, кому запрещено купаться летом

Уральский врач рассказала, кому запрещено купаться летом
Летом многие люди трагически гибнут на воде из-за невнимательности или игнорирования предупреждений. Купаться следует только на специально оборудованных пляжах, где есть спасательные пункты. Не стоит приближаться к крутым обрывистым берегам или купаться в местах с сильным течением, а также во время штормовой погоды или грозы.
«Категорически запрещено погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения или при наличии серьезных заболеваний сердца, а также склонности к обморокам и припадкам, – отмечает врач-терапевт Областной больницы №15 (с.Н.Тавда) Елена Люлина. – Длительное пребывание в воде, особенно холодной, может привести к переохлаждению организма и вызвать судороги, поэтому рекомендуется следить за своим состоянием во время купания, особенно если вода прохладная. Температура воды при купании должна быть не ниже 18-20 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 минут».
Елена Сергеевна добавляет, что нельзя оставлять одних детей без присмотра взрослых, как на берегу реки, так и в воде. На детях должны быть круги, жилеты, как во время купания, так и рядом с водой. Не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося.
Помните, что соблюдение этих простых правил безопасности поможет вам избежать многих опасностей и насладиться летним отдыхом на воде в полной мере.
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