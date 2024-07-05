«Усиливает отеки»: эксперт предупредил, что нельзя пить при укусе пчелы или осы

При укусе осы или пчелы категорически нельзя употреблять спиртные напитки, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева. Эксперт напомнила, что алкоголь усиливает отек в месте укуса.

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"Употребление спиртных напитков при укусе пчелы или осы противопоказано. Алкоголь усиливает отеки", — заявила Ораева.



Медик подчеркнула, что пчелы, в отличие от ос, оставляют в теле человека жало, так как оно зазубренное и от него следует сразу избавиться. Терапевт добавила, что вытаскивать жало лучше пинцетом, предварительно продезинфицировав рану.

"Первое, что нужно сделать, — избавьтесь от жала. Осы жало не оставляют, а пчелы — да, так как оно у них зазубренное. Это просто, главное — продезинфицировать ранку и инструмент извлечения жала, например пинцет, чтобы не занести инфекцию. Подойдет перекись нашатырного спирта, йодного раствора, кортикостероидная мазь, обычный медицинский спирт. Яд выдавливать не стоит", — подытожила Ораева.



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