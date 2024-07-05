Кардиолог предупредила об опасности холодного душа в жару

Похоже, этим летом на юге России будут побиты новые температурные рекорды. Начало июля – а уже столбик термометра ползет вверх до отметки 42 градуса. Как у больного в лихорадке.

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В такую пору обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Почему это происходит, рассказала «РГ» врач-кардиолог Екатерина Войнова.

- Екатерина Александровна, почему именно в жару случаются внезапные смерти, про которые в народе говорят: «тромб оторвался». Погибают здоровые, не жаловавшиеся на здоровье люди в цветущем возрасте. Кто в группе риска? Как предупредить эту трагедию?

Екатерина Войнова: Когда температура окружающего воздуха поднимается выше 30 градусов, даже у здоровых людей может появиться одышка, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха. Что тогда говорить о больных сердечно-сосудистыми заболеваниями - их хронические болезни в этот момент могут обостряться. Во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Именно в летний период мы наблюдаем прирост пациентов с заболеваниями сердца.

Когда жарко, человек интенсивно потеет, что неизбежно сопровождается потерей жидкости и электролитов. Избыточное выведение жидкости приводит к сгущению крови – тем самым увеличивается риск тромбозов. А электролитный дисбаланс, при котором при интенсивном потоотделении происходит потеря ионов калия и магния, вызывает нарушения ритма сердца. Судороги в икрах - один из первых симптомов. Это касается всех, но особенно аккуратными в эти дни следует быть людям с хроническими заболеваниями. Такая погода всегда приводит к небольшому сгущению крови и появлению риска образования не только венозных тромбов у людей с сердечной недостаточностью и варикозной болезнью вен, но и артериальных тромбов.

Тромб - это сгусток, который формируется из плотных фракций крови, который может перекрыть сосуд или, оторвавшись от сосудистой стенки, "дрейфовать" с током крови куда-нибудь в опасное место: например, к сердцу, мозгу, легким, а это уже смертельная угроза.

- Что в таком случае делать?

Екатерина Войнова: Лучше всего избегать нахождение в жаре. Если уж пришлось выйти на улицу, выбирать теневую сторону улиц, обтирать кожу холодной водой и соблюдать питьевой режим. Делайте передышки: заходите в магазины, торговые центры, музеи – там вас ждет кондиционированная прохлада, и организм успеет «придти в себя».

- Кстати, о холодной воде. Некоторые, распарившись на солнце, приходят домой и сразу бегут принимать душ. Причем холодный. Правильно ли это?

Екатерина Войнова: Резкие температурные скачки особенно вредны для здоровья.

Перепады температуры могут вызвать спазм сосудов, что может привезти к инсульту или инфаркту, привести к развитию холодовой фибрилляции желудочков - сбою сердечного ритма, который характеризуется хаотичным и нерезультативным сокращением мышцы сердца с высокой частотой (около 300 ударов в минуту и выше). Фибрилляция желудочков почти мгновенно останавливает течение крови в органах, усиливает сбои в метаболизме, вызывает ацидоз и повреждение мозговых тканей. Мышечные волокна желудочков сокращаются очень быстро, беспорядочно и неэффективно, и сердце не способно перекачивать даже малые объемы крови. Это ведет к сбою кровообращения в организме такой же силы, как и при остановке сердечной деятельности.

Чаще всего фибрилляция желудочков поражает представителей сильного пола среднего и преклонного возрастов.

Такое состояние серьезно угрожает жизни человека, ему требуется немедленно оказать медицинскую помощь. Это фатальное нарушение ритма сердца. Известна одна из версий смерти великого актера Анатолия Папанова – он встал под холодный душ (в доме отключили горячую воду), после длительного возвращения по жаре в Москву во время перерыва в съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...».

- Сгущение крови происходит и при перелетах на высоте. Значит ли это, что и пассажиры авиалайнеров подвергаются риску?

Екатерина Войнова: Во время полета организм человека теряет примерно стакан воды в час, и чем дольше длится перелет, тем больше он теряет жидкости. Из-за этого и происходит сгущение крови, а значит, повышается нагрузка на сердце и сосуды. Мало того, человек вынужден долгое время сидеть, кровообращение замедляется, ноги затекают, и при предрасположенности к тромбозам могут возникнуть проблемы. Опасные признаки – внезапно сильно опухает нога, чаще стопа и голень, и появляется боль в икре.

Поэтому во время полета нужно пить воду, воздержаться от курения (никотин сгущает кровь), стараться несколько раз пройти по салону, по возможности размяться, а сидя в кресле не закидывать ногу на ногу, чтобы не пережимать сосуды. Перед полетом можно принять четвертинку таблетки аспирина или надеть компрессионный трикотаж – специальные гольфы или чулки.

Если у человека имеются сердечно-сосудистые заболевания, но он принимает лекарственную терапию, то перелеты не опасны. Надо только внимательно относиться к своему самочувствию и не забывать принимать таблетки. Особенно опасна жара тем, кто уже перенес операции на сердце - аорто-коронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий, протезирование клапанов сердца. Поэтому тем, кому назначены дезагреганты, ни в коем случае нельзя пропускать их прием. Имеет смысл принять дополнительные дозы препаратов, содержащих калий и магний (панангин, аспаркам).

Советы доктора

- Ни в коем случае не употребляйте алкоголь.

- Не перетруждайтесь, не работайте на солнцепеке, с 12.00 до 17.00.

- Нельзя долго находиться за рулем.

- На даче нельзя работать в наклон.

- Одевайте легкую, свободную одежду из натуральных тканей и головной убор.

- Пейте воду, не менее двух литров в сутки.

- Не ешьте горячую, жирную, острую пищу перед выходом из дома. Включите в рацион курагу, изюм, бананы, гречку, фасоль, - в них много калия и магния, необходимых для нормальной работы сердца.

- Чаще принимайте прохладный душ или ванну, прикладывайте лед или холодное полотенце к затылку и шее.