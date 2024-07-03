«До 300 волос в день — норма»: трихолог рассказал, когда начинать беспокоиться о редеющей шевелюре

В норме у человека в день выпадает от 50 до 300 волос. Длинные всегда замещаются короткими, так что изменений в объёме причёски не заметно. Как понять, что шевелюра скоро поредеет, «Клопс» рассказала калининградский врач-дерматолог, трихолог Марина Печенина.

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Волосы выпадают постоянно: это естественный физиологический процесс. Активная потеря и медленный рост могут быть связаны с проблемами со здоровьем или внешними факторами.

Если неделю не мыть голову, может показаться, что волосы начали интенсивно лезть. Дело в том, что в этом случае за один раз выпадают все волоски, которые покинули бы голову постепенно, за два–три мытья.

«Норма выпадения у всех разная. Например, у женщин это зависит от гормонального фона, который может меняться в течение месяца или с годами», — прокомментировала трихолог.



Поводы для обращения к специалисту

При мытье головы в душе остаётся больше волос, чем обычно;

Расчёска сильно забивается волосами при мокром расчёсывании;

Замечаете много сухих волос на полу, подушке, одежде.

Если игнорировать вышеперечисленное, то через какое-то время человек столкнётся с истончением волос, редеющим пробором и уменьшением объёма.

Доктор рассказал, что чаще всего становится причиной интенсивного выпадения волос.