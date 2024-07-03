Популярные полезные продукты признали опасными для некоторых людей

В ферментированных продуктах содержится большое количество ценных веществ, однако употребление их в пищу при некоторых проблемах со здоровьем принесет больше вреда, чем пользы, предупредила диетолог Бахи Ван де Бор. Ее слова передает издание Daily Mail.

Эксперт назвала полезные свойства этой популярной категории продуктов потенциальными, поскольку считается, будто они увеличивают количество «хороших» кишечных бактерий, что благоприятно сказывается на общем состоянии здоровья. В то же время, отметила диетолог, до конца пока неизвестно, что лучше: употребить порцию кимчи, квашеных овощей, кефира, комбучи или несколько порций цельнозерновых продуктов.

Ван де Бор заявила, что людям с ослабленным иммунитетом может быть опасно есть ферментированные продукты. В подтверждение своих слов она сослалась на последние исследования ученых, установившие, что подобная пища может содержать бактерии, устойчивые к антибиотикам. Эти инфекции, в свою очередь, могут вызывать рвоту, диарею и другие серьезные проблемы со здоровьем, в том числе сепсис.

Также некоторые ферментированные продукты содержат большое количество гистамина, провоцирующего головную боль, сыпь, проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью гистамина, продолжила диетолог. К тому же в таких блюдах, как мисо или квашеная капуста, много соли, что вредно для людей с высоким кровяным давлением или заболеваниями почек.

«Людям с ослабленным иммунитетом, например из-за химиотерапии, или с серьезными хроническими патологиями безопаснее получать пробиотики в виде биодобавок для восстановления здоровья кишечника», — резюмировала Ван де Бор.



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