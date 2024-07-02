$87.99+0.6993.69-0.26
Войти в почту

Daily Mail: при ослаблении иммунитета нельзя увлекаться квашеными продуктами

Людям с ослабленной иммунной системой (тем, кто проходит химиотерапию или реципиентам донорских органов), а также лицам с расстройствами пищеварения — синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) следует избегать употребления ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Бахи Ван де Бор.

Врач рассказала, каким людям нельзя есть квашеные продукты
© РИА Новости

Ферментированными называют продукты, которые получаются в результате процесса микробной ферментации. Другими словами, они подвергаются воздействию различных бактерий в закрытой емкости, в результате чего получается уникальная по вкусовым качествам и свойствам пища. Некоторые ферментированные продукты, такие как йогурты, квашеные овощи и кефир, содержат пробиотики — штаммы бактерий, полезные для здоровья кишечника.

Однако некоторым людям, особенно лицам с ослабленной иммунной системой, следует с осторожностью относиться к их употреблению. Диетолог объяснила, что некоторые ферментированные продукты, такие как кимчи (ферментированные овощи, чаще всего пекинская капуста) и сыры ручной работы, содержат бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия лекарств. Их попадание в организм может быть опасным. Например, штамм бактерий под названием Weissella может стать причиной развития эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) и остеомиелита (гнойно-некротического процесса, развивающегося в кости и костном мозге).

Отмечается, что наиболее высокому риску заражения такими патогенными бактериями подвергаются люди, которые проходят химиотерапию или пересадку донорских внутренних органов.

Врач добавила, что людям с расстройствами пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) также стоит с осторожностью употреблять ферментированные и кисло-молочные продукты. Дело в том, что при СРК и ВЗК повышает риск сильного вздутия живота, которое может быть очень болезненным.

При переваривании пробиотики выделяют небольшие белковые молекулы, которые уничтожают вредные кишечные бактерии и грибки. Этот процесс приводит к выделению газов в желудочно-кишечном тракте и вздутию живота.