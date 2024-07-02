Четыре причины лечить межпозвонковую грыжу консервативно

Врач - невролог назвала 4 причины, по которым можно попробовать консервативное лечение межпозвонковой грыжи перед оперативным.

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Грыжа позвоночника доставляет много проблем: боль и ограниченность движений – это далеко не полный перечень всех неприятностей. Некоторые из пациентов глубоко убеждены, что может помочь только операция, однако официальная медицина в большинстве случаев за консервативное лечение. Врач-невролог Федеральной сети клиник TEMED Альмира Салахутдинова перечислила 4 основные фактора в пользу решения отказаться от операции.

«В ряде случаев без хирургического вмешательства не обойтись. Решение о проведении операции принимает врач, взвесив все «за» и «против». Стоит отметить, что проведение операции не всегда гарантирует ожидаемый результат и зачастую сопряжено с рисками», — поясняет специалист.



Межпозвонковая грыжа появляется в результате развития дегенеративных изменений в позвоночнике. При разрыве фиброзного кольца диска происходит выпячивание его содержимого, которое защемляет нервные корешки, провоцирует воспалительные процессы и отеки в окружающих тканях. Именно это становится причиной болей и необходимости принимать вынужденную позу.

Почему же лучше отдать предпочтение консервативному лечению?

Причина №1. Рекомендации Минздрава России

В Клинических рекомендациях Минздрава РФ говорится о том, что дегенеративные заболевания позвоночника без острого прогрессирующего невротического дефицита следует лечить консервативно.

Это связано с тем, что операция не только не устраняет самих причин возникновения патологий, но и может вызвать осложнения. В каждом индивидуальном случае врач взвешивает все положительные и отрицательные аспекты, и на основании них и углубленных исследований принимает решение.

Поводом для хирургического вмешательства может стать слабость в конечностях, изменение положения поврежденного позвонка относительно других, прогрессирующий спондилолистез. В прочих ситуациях рекомендуется обойтись без операции.

Причина №2. Большое количество рецидивов

Хирургическое вмешательство не гарантирует 100% результат. Более того, после операции велика вероятность, что болезнь вернется снова. Ведь хирург не убирает причины формирования грыжи, и если больной продолжает вести привычный образ жизни, то страдает уже соседний диск, и пациент попадает в замкнутый круг. Консервативное же лечение работает комплексно: используются лекарственные препараты, физиотерапия, лечебная физкультура. Это помогает сформировать новый образ жизни – здоровый, исключающий повреждающее воздействие на позвоночник.

Причина №3. Послеоперационные осложнения

Во время операции происходит нарушение целостности тканей. Близкое расположение нервных волокон несет вполне конкретные риски. Любое неточное движение – и повреждение может быть необратимым. Возможно инфицирование, потеря чувствительности в конечностях, формирование гематом в мягких тканях. Существует риск утраты двигательной активности рук и ног, потери контроля над работой органов малого таза, что приводит к недержанию мочи и кала.

Причина №4. Высокая эффективность консервативного лечения

Человеческий организм – «умная» система, которая обладает уникальной способностью – регенерацией. Если грамотно использовать эту функцию, то можно добиться серьезных положительных результатов. Стимулируя резорбцию грыжи при помощи иглорефлексотерапии, использования роботизированного многоволнового лазера и регенеративной инъекционной терапии, вполне реально добиться восстановления тканей естественным путем. Поврежденные участки диска заживают, при этом его функции сохраняются. Да, это займет некоторое время, но результат того стоит.

Среди консервативных способов лечения межпозвонковой грыжи выделяют:

Модулируемая резорбция - консервативное лечение, которое базируется на способности организма самостоятельно уменьшать и ликвидировать такие патологии межпозвонковых дисков как протрузия и грыжа;

Тракционная терапия обеспечивает увеличение расстояния между позвонками и уменьшение нагрузки на пораженный диск;

ЛФК помогает достичь вытяжения позвоночника, укрепить его мышечный каркас и улучшить кровоснабжение.

! Конечный способ лечения выбирает только лечащий врач.

Важную роль в лечении межпозвонковых грыж играет профилактика и закрепление полученного результата. Чтобы исключить развитие рецидивов, очень важно минимизировать негативные воздействия на позвоночник. Тут просто необходима поддержка физического терапевта. Он не только составит эффективный план тренировок, но и поможет скорректировать образ жизни, чтобы он не был фактором риска для здоровья позвоночника.

Точное соблюдение рекомендаций врача и изменение привычного образа жизни в лучшую сторону дадут возможность дольше оставаться здоровым.