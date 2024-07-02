Врач-эндокринолог: мороженое — особенно опасный продукт

Для определенной категории людей употребление мороженого может быть связано с риском. Особенно это касается тех, кто страдает от избыточного веса или склонен к кожным высыпаниям. Им рекомендуется ограничить потребление этого десерта до одного раза в месяц. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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— В идеале от мороженого лучше отказаться всем людям, — заявила Павлова.



Эксперт рекомендует полностью отказаться от мороженого, поскольку оно не обеспечивает достаточного количества полезных питательных веществ, таких как витамины и минералы, и в то же время содержит избыточное количество сахара и калорий.

Павлова также подчеркнула, что минимальное содержание белка и кальция в молоке, используемом для производства пломбира, практически утрачивает свою ценность из-за высокого уровня сахара и жиров в продукте.

Врач-эндокринолог отметила, что потребление мороженого может вызвать резкий подъем уровня сахара и инсулина в крови, особенно когда оно употребляется на пустой желудок. Мороженое можно употреблять, но лучше это делать утром, если предстоит день, полный активности и физических нагрузок, которые потребуют значительного энергопотребления. В противном случае это может способствовать накоплению жира.

Что касается полезных свойств мороженого, то его употребление может стимулировать выработку эндорфинов, известных как «гормоны счастья», что способствует улучшению настроения, качеству сна и сопротивлению стрессу, передает МедикФорум.

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