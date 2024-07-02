Как правильно лечить солнечные ожоги

Солнечные ожоги проявляются ярким и болезненным покраснением кожи, вплоть до образования волдырей. Что делать, если обгорел на солнце, «Клопс» узнал у врача-дерматолога Александра Папина.

Любое длительное пребывание в открытой одежде под прямыми лучами солнца чревато последствиями.

«Подобные ожоги по своей глубине имеют четыре степени. И каждая из них снижает качество жизни», — прокомментировал доктор.



Для первой степени характерны отёк, боль и покраснение кожных покровов. Лечение относительно простое. «Только не нужно намазываться сметаной. Это неправильно и неэффективно», — предупредил дерматолог. Для облегчения симптомов можно наложить прохладный влажный компресс. Далее — нанести любое современное средство от ожогов. Это могут быть кремы или спреи, они всегда доступны в любой аптеке, подчеркнул врач.

«В последующие дни при лёгкой степени поражения кожи достаточно будет хорошего увлажняющего крема», — добавил Папин.



Если появились волдыри, это уже вторая и третья степень ожогов. Они более серьёзны — стоит обратиться за медицинской помощью.

«Самолечение тут не приветствуется. Тем более запрещено прокалывать волдыри и обдирать слезающую кожу», — обратил внимание специалист.



Важно помнить, что при тяжёлых формах ожогов после заживления могут образовываться рубцы. Поэтому обязательно соблюдайте меры предосторожности, находясь под открытым солнцем:

Используйте защитный крем с фактором от 15 до 50 SPF, предохраняющим от UVA- и UVB-лучей;Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце;Наносите защиту даже в пасмурные дни. Ультрафиолет проходит сквозь облака и тучи.

«Солнечным ожогам чаще других подвержены люди со светлой кожей, а также рыжими и светло-русыми волосами», — отметил дерматолог.



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