Врач рассказал, о чем говорит темный цвет мочи

Цвет мочи – один из главных показателей состояния мочевыводящей системы. В норме – цвет мочи должен быть светло-желтый, если моча приобретает коричневый или красноватый оттенок, – это указывает на наличие урологических заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

© РИА Новости

«Изменения цвета мочи характерно при многих урологических заболеваниях: мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите, простатите, инфекций передающихся половым путем, инфицировании мочевыводящих путей. При таких заболеваниях, как цистит, – моча меняет цвет на темно-желтый или становится мутной, при мочекаменной болезни – моча темная, густая с примесью крови, то есть имеет красноватый или красный цвет, при заболеваниях инфекционного характера (инфекции передающиеся половым путем, инфекции мочевыводящих путей) – цвет мочи коричневый или темно-коричневый», – объяснил врач.



Также цвет мочи может измениться на фоне приема некоторых лекарственных средств или недостаточного употребления жидкости. В этом случае небольшое потемнение цвета мочи можно считать нормой.

По словам специалиста, в иных случаях при изменении цвета мочи необходимо обратиться к врачу урологу для своевременной диагностики и выявления причин. Также возможно понадобятся консультации смежных специалистов: гинеколога и эндокринолога.