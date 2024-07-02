Онколог назвал способы профилактики рака

Для предупреждения онкологии следует отказаться от вредных привычек и ограничить пребывание под открытым солнцем. Об этом во вторник, 2 июля, рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

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По его словам, для профилактики рака также следует воздержаться от походов в солярий. Кроме того, следует обращать внимание на рацион и ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого.

Специалист добавил, что, помимо этих правил, важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, передает РИА Новости.

Продуктами, повышающими развитие рака, являются сосиски, колбасы, бекон, а также канцерогены, присутствующие в продуктах при распаде алкоголя. Об этом рассказала врач-хирург, онколог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики Алевтина Киселева.

Правильно составленный рацион питания поможет снизить риск развития рака на 10–20 процентов. Нужно включить в питание фрукты, овощи и зелень, а также нежирное мясо и птицу. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.