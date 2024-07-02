Процедура выдачи льготных лекарств в России изменится

До конца года в России собираются изменить механизм обеспечения граждан льготных категорий бесплатными лекарствами. Отмечается, что существующая система не дает Росздравнадзору проверить, получил ли больной свои препараты, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Речь идет о так называемых отсроченных рецептах, когда в аптеке на момент обращения человека нет нужного для него лекарства, и аптека должна задокументировать обращение и за 10 дней выдать льготнику лекарство. Норма, регулирующая фиксацию обращение пациента, перестала работать два года назад, и ее хотят вернуть обратно, добавив некоторые нюансы.

Так, предполагается, что обслуживать такие рецепты должны будут не дольше десяти рабочих дней с того момента, как он перестанет действовать. На некоторых рецептах будут специальные пометки, а таком случае лекарство должны будут раздобыть за три дня. В журнал сотрудники аптек должны будут заносить не только обращение человека, но и дату, когда тот получит препарат.