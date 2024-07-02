В России сделали сайт для изучения анатомии человека медиками

Специалисты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали сайт, на котором можно изучать анатомию человека

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На кафедре анатомии и гистологии Сеченовского университета создали уникальный цифровой ресурс «Морфология человека online». Этот сайт собрал оцифрованные препараты по анатомии и гистологии, с которыми студенты раньше могли работать только на практических занятиях. Теперь у студентов и преподавателей есть бесплатный и неограниченный доступ к этим материалам с любого устройства.

Работа над проектом «Морфология человека online» началась два года назад. Основными пользователями ресурса стали студенты и преподаватели Сеченовского университета. Проект реализуется при поддержке проректора по цифровой трансформации, Алексея Аносова, который отметил, что инициатива исходила от преподавателей кафедры. Цифровизация образования требует новых, более эффективных форм обучения, и для реализации проекта потребовалась техническая экспертиза.

Сайт запущен в январе 2024 года и уже содержит более 100 препаратов по гистологии и 30 по анатомии. Все материалы структурированы по разделам, что облегчает их поиск. Профессор Александр Яцковский рассказал, что благодаря интерактивной навигации пользователи могут перемещать и масштабировать изображения. Ресурс уже доказал свою эффективность, особенно в обучении иностранных студентов, обучающихся дистанционно. Материалы продолжают загружаться, и полный запуск сайта планируется к концу 2024 года.