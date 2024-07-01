Врач предупредила о риске появления тромбов во время жары

Появление отеков при жаркой погоде может свидетельствовать о наличии тромбоза или даже опухоли, заявила в беседе с LIFE.ru врач-эксперт Ольга Уланкина. Она добавила, что организм также может накапливать воду при повышении температуры.

Еще одна причина появления отеков в жару — это попытка организма запасти жидкость. Обычно это происходит, если человек, испытывая жажду, пьет не простую воду, а алкогольные или сладкие напитки, — перечислила Уланкина.



По ее словам, не связанные с ношением узкой обуви или неудобной позой долгие отеки могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками или щитовидной железой. Но если проблемы наблюдаются только с одной стороны, то этом может быть симптомом тромбоза, лимфостаза или опухоли. В таком случае стоит обратиться к врачу для тщательной диагностики. Уланкина также посоветовала соблюдать водный баланс, а также не налегать на соленые и сладкие продукты питания.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее напомнил, что при наступлении жары работник имеет право на удаленный доступ к своей деятельности. Он также добавил, что сотрудникам транспортной сферы на время аномального повышения температуры стоит разрешить тонирование передних боковых стекол.