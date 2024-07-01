Назван способ избавиться от зависимости от капель для носа

Сосудосуживающие капли не лечат насморк, а устраняют симптомы за счет сужения кровеносных сосудов, заявила отоларинголог Екатерина Приказа. В беседе с изданием «Доктор Питер» врач назвала способ избавиться от зависимости от препарата.

Врач напомнила, что сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше пяти дней подряд. Доктор объяснила, что привыкание, которое они вызывают, грозит нарушением структуры тканей носовой полости, хроническим воспалением и отеком слизистой, проблемами с дыханием, нездоровой психологической привязанностью.

По ее словам, некоторым людям удается справиться с привычкой использовать капли самостоятельно.

«Однако также существуют ситуации, когда избавиться от зависимости без помощи врача невозможно. Например, если у пациента искривлена носовая перегородка или же имеется аллергический или инфекционный процесс», — уточнила Приказа.



Врач объяснила, что в этом случае решить проблему можно медикаментозно или хирургически. При первом варианте используются спреи и капли на основе глюкокортикостероидов. Также врач может назначить анализы на скрытую инфекцию или аллергические реакции, рентген или компьютерную томографию для оценки состояния носовой перегородки и других костно-хрящевых структур.

При некоторых причинах зависимости врач также может назначить операцию. Доктор объяснила, что в число таких хирургических вмешательств входят расширение нижних носовых раковин, когда удаляются излишки гипертрофированной слизистой, а также септопластика (коррекция формы носовой перегородки) и латероконхопексия (пластика нижних носовых раковин или ее комбинация с вазотомией)

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова предупредила, что хронический недосып может спровоцировать развитие рака. По ее словам, привычка мало спать и ложиться в постель после 23:00 вызывает циркадный стресс.