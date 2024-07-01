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Назван способ избавиться от зависимости от капель для носа

Сосудосуживающие капли не лечат насморк, а устраняют симптомы за счет сужения кровеносных сосудов, заявила отоларинголог Екатерина Приказа. В беседе с изданием «Доктор Питер» врач назвала способ избавиться от зависимости от препарата.

Назван способ избавиться от зависимости от капель для носа
© globallookpress.com

Врач напомнила, что сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше пяти дней подряд. Доктор объяснила, что привыкание, которое они вызывают, грозит нарушением структуры тканей носовой полости, хроническим воспалением и отеком слизистой, проблемами с дыханием, нездоровой психологической привязанностью.

По ее словам, некоторым людям удается справиться с привычкой использовать капли самостоятельно.

«Однако также существуют ситуации, когда избавиться от зависимости без помощи врача невозможно. Например, если у пациента искривлена носовая перегородка или же имеется аллергический или инфекционный процесс», — уточнила Приказа.

Врач объяснила, что в этом случае решить проблему можно медикаментозно или хирургически. При первом варианте используются спреи и капли на основе глюкокортикостероидов. Также врач может назначить анализы на скрытую инфекцию или аллергические реакции, рентген или компьютерную томографию для оценки состояния носовой перегородки и других костно-хрящевых структур.

При некоторых причинах зависимости врач также может назначить операцию. Доктор объяснила, что в число таких хирургических вмешательств входят расширение нижних носовых раковин, когда удаляются излишки гипертрофированной слизистой, а также септопластика (коррекция формы носовой перегородки) и латероконхопексия (пластика нижних носовых раковин или ее комбинация с вазотомией)

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова предупредила, что хронический недосып может спровоцировать развитие рака. По ее словам, привычка мало спать и ложиться в постель после 23:00 вызывает циркадный стресс.

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