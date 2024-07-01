Как уберечься от летних инфекций

Недавно наша коллега Ольга вместе с сыном отправилась в долгожданный отпуск в Абхазию. Через два дня в пути 10-летний Саша подхватил какую-то инфекцию. Рвота, диарея, температура – отдых едва не оказался под угрозой… Хотя для лета и жаркой погоды подобные заболевания – обычное явление. Как уберечься от классических летних инфекций и, в случае чего, быстро начать лечение? Мы разбирались вместе с нижегородскими специалистами.

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Кишечные инфекции

Их насчитывают более 30: кишечный грипп, сальмонеллёз, стафилококк, брюшной тиф и т.п. Болезнетворные микроорганизмы обитают в окружающей среде, воде, продуктах, с огромной скоростью распространяются в жаркую погоду. А в организм человека попадают с пищей, водой или через грязные руки. Сорванная с дачного куста ягода, плохо помытые фрукты или взятый недостаточно чистыми руками бутерброд на природе, плохо прожаренный шашлык – вот и результат. Не секрет, что на жаре пища быстрее портится.

«Основная масса кишечных инфекций в Нижегородской области – почти 80 процентов – вирусные инфекции с высокой степенью заразности, – рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова. – В основном сейчас циркулируют ротавирусы и норовирусы. Особенно тяжело их переносят дети младшего возраста в жаркую погоду. Рвота и диарея приводят к обезвоживанию, что чревато серьёзными проблемами, в том числе с сердцем».



Среди зарегистрированных в этом году энтеровирусных инфекций – два случая серозного менингита. В прошлом году на это заболевание пришлось около 20 процентов от всех случаев кишечных инфекций.

Как защититься? Перед едой обязательно нужно мыть руки – к сожалению, иногда об этом забывают не только дети, но и взрослые. Часто люди плохо моют фрукты и овощи, не утруждают себя убрать продукты в холодильник, а ведь 12-часового пребывания в тепле достаточно, чтобы в них накопились вредные для человека микроорганизмы.

«Важную роль играет правильный выбор продуктов и соблюдение технологии их приготовления, – напоминает Наталья Садыкова. – Еду следует покупать только в легальных торговых точках, можно попросить у продавца показать ветеринарные свидетельства и разрешительные документы».



При приготовлении пищи, особенно мяса, которое чаще всего загрязнено кишечными бактериями, следует соблюдать температурный режим. Его необходимо хорошо проварить или прожарить. Температура внутри его должна быть не менее 70 градусов.

Ангина и простуда

Резкие перепады температуры снижают естественную сопротивляемость организма. Тут же активизируются вирусы и бактерии, и вот уже першит в горле, болит голова, а столбик термометра ползёт вверх. Нескольких глотков ледяного напитка в жаркий день достаточно, чтобы слечь с ангиной. Её же, а также ОРВИ довольно просто подхватить в офисе или отеле под кондиционером. Не следует допускать резких перепадов температуры – разница между температурой «за бортом» и в офисе не должна превышать 7 – 8 градусов.

Как защититься? Избегайте сквозняков, не пейте в жару ледяных напитков, не стремитесь под кондиционер, едва придя в офис. Если всё же заболели, обязательно вызовите врача: запущенная ангина может привести к серьёзным осложнениям. До его прихода облегчить страдания помогут любые рассасывающиеся таблетки местного действия. Можно добавить полоскания с фурацилином, хлорофиллиптом, настоем ромашки, средства для смазывания горла – раствор люголя с глицерином, прополиса с мёдом.

Кожные инфекции

Лето – время невольных телесных контактов (например, в общественном транспорте). Из-за них легко подхватить чесоточного клеща или грибок, вызывающий микроспорию (стригущий лишай). Если прогуливаться по пляжу или вдоль бортика бассейна без сланцев, можно заразиться микозом (грибок), чему способствуют ссадины и ранки на ногах.

Как защититься? Постараться избегать прямых телесных контактов, заклеивать пластырем ссадины и ранки на коже, а на пляже пользоваться сланцами и не садиться на траву или песок без подстилки. Тревогу нужно бить при появлении первых симптомов болезни – пятен на коже, кожного зуда, шелушения и трещин на ногах.

Цистит

Летом женщинам легко подхватить цистит. Достаточно посидеть на холодных камнях – и воспалённый мочевой пузырь «откликнется» болями внизу живота и неприятными ощущениями во время мочеиспускания. Впрочем, цистит может обостриться и от неправильной диеты с обилием кислых фруктов.

Как защититься? Прежде всего, старайтесь не допускать переохлаждения организма. Не носите тесную одежду, способствующую застою кровообращения в малом тазу. Кроме того, необходимо всегда соблюдать правила личной гигиены, например, чаще менять прокладки во время менструаций.

Очень важно также регулярно опорожнять мочевой пузырь и не допускать его переполнения. И, наконец, избегайте по возможности стрессов, которые негативно влияют на состояние иммунной системы. Считается, что её ослабление способствует возникновению заболевания.

Мышиная лихорадка

Врачи называют эту болезнь геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Или попросту – мышиной болезнью, так как основным переносчиком инфекции являются грызуны. Чтобы подхватить эту неприятную болезнь, контакт с мышами не нужен. Дачники приезжают за город, начинают прибираться в доме, вытирать пыль, разбирать старый хлам. Вдыхают воздух с пылью – и заболевают.

«На территории нашего региона грызунов, инфицированных хантавирусом, вызывающим лихорадку, довольно много, – говорит Наталья Садыкова. – Случаи заражения периодически регистрируются практически во всех районах области».



Мышиная лихорадка опасна тем, что может привести к развитию таких почечных заболеваний, как пиелонефрит, гломерулонефрит и мочекислый диатез. Осложнения могут привести даже к летальному исходу.

Что делать? Если вы убираетесь на даче, в помещениях, наденьте маску. Уборку желательно проводить влажным способом. Не прерывайтесь на перекусы и перекуры. Сначала уберитесь, потом вымойте лицо и руки с мылом, чтобы смыть пыль. А ещё вирус не любит солнце, поэтому всегда открывайте окна, как только приезжаете на дачу.

«На своих участках важно проводить дератизационные работы, уничтожать грызунов, тогда урожай будет в безопасности, – советует эксперт. – Но всё равно те ягоды, которые контактировали с почвой, надо промывать».



Аллергия

В жаркие и солнечные дни наша кожа острее реагирует на внешние раздражители. В итоге это проявляется зудом, жжением, сыпью или волдырями – то есть первыми признаками аллергического дерматита. Причин такой реакции кожи много: синтетический материал, из которого сделана одежда, некоторые растения, новый дезодорант.

Раздражителем может стать и солнце: если, вернувшись с пляжа, вы обнаружили на теле покраснения и сыпь – скорее всего, это солнечная крапивница или фотоаллергия.

Как защититься? Летом не увлекайтесь косметикой и парфюмерией. Избегайте прямых солнечных лучей. Носите удобную обувь и одежду из натуральных тканей, а при стирке тщательно полощите вещи – стиральный порошок тоже может стать причиной аллергического дерматита.

Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что 42 нижегородца заразились энтеровирусными инфекциями.