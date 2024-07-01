Швейная игла и зуб: какие предметы врачи извлекают из носов

Детское любопытство и неосторожность взрослых нередко становятся причиной попадания инородного предмета в носовой проход. Что порой извлекают из дыхательных органов пациентов ЛОР-врачи, «Клопс» рассказал калининградский отоларинголог Даниил Сумароков.

С чем только не приходилось сталкиваться, вспоминает доктор.

«Всё, что может поместиться в носовой проход, вытаскиваем», — прокомментировал Сумароков.



У маленьких детей медики часто извлекают бусины, мелкие детали конструктора, семечки или зёрна. У школьников — колпачки от ручек.

Взрослые люди зачем-то без надобности запихивают в нос вату, продолжает специалист. Нередко приходится извлекать и остатки торта.

«Есть такая тенденция: в день рождения именника окунают лицом в десерт. В итоге фрагменты торта застревают глубоко в носу», — пояснил ЛОР-врач.



Были случаи, когда пациенты при купании в море умудрялись цеплять ноздрями небольшие камешки, их тоже доставили из носовых проходов, отметил Сумароков. Припомнил врач и операцию по извлечению застарелой семечки, с которой человек проходил несколько лет. А как-то раз из носа удаляли... зуб. Но беспечность пациента тут ни при чём.

«Ретинированный зуб — это уже была патология, он просто не смог прорезаться должным образом в нужном месте», — пояснил доктор.



Во многих больницах в ЛОР-отделениях врачи создают тематические музеи, где выставлены как экспонаты извлечённые из носов и ушей пациентов предметы. Там можно увидеть и куриные кости, и даже швейные иглы.

«Наверное, это связано с психосоматикой людей. Иначе объяснить, зачем они засовывают в нос подобное, — очень сложно», — заключил Даниил Сумароков.



Доктор рассказал, что нужно делать, если в горле застряла косточка.