Офтальмолог перечислил опасные последствия синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза является распространенным заболеванием, однако без должного лечения он может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-офтальмолог Светлана Демидова.

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По ее словам, данное заболевание возникает из-за недостатка слезной жидкости, а также из-за ее повышенного испарения. Среди основных симптомов выделяют ощущение сухости в глазах, зуд, воспаление и покраснение глаз, повышенную восприимчивость к свету и так далее.

Специалист заметила, что лечение недуга зависит от степени его тяжести и индивидуальных особенностей. Наиболее частым лекарством от синдрома сухого глаза являются капли, которые имитируют естественную слезную жидкость. Для более серьезного лечения пациентам прописывают специальные гели и мази.

Последствиями данного заболевания могут быть бактериальные и вирусные инфекции, которые развиваются в организме из-за недостатка слезной жидкости. Также часто трение воспаленных глаз может стать причиной повреждения роговицы. В тяжелых случаях пациентам с таким симптомом позже диагностируют язву роговицы, которая нуждаются в немедленном медицинском вмешательстве, подытожила врач.

Ранее сообщалось о том, что капли для смены цвета глаз могут иметь побочные эффекты. О них рассказала офтальмолог Ольга Громова.